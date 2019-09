Pokemon Spada e Scudo: svelate altre varietà di Alcremie, giocatori ne segnalano 28!

Ad attirare l'attenzione su questo elemento è stato l' account Twitter ufficiale di Pokemon , che, come potete verificare nei cinguettii che trovate in calce, ha iniziato a segnalare sul social network l'avvistamento di ulteriori multiple versioni di Alcremie. I Pokemon presentano il medesimo aspetto generale, ma con variazioni al colore e alla decorazioni . Se ciò non bastasse, la community ha riportato avvistamenti relativi a ben 28 differenti versioni del Pokemon, che un utente ha raccolto in un'unica immagine riassuntiva: potete visionarla in calce, nel post da lui pubblicato. Ad ora, non sappiamo quante saranno effettivamente le varianti di Alcremie, ne avete già una preferita? In chiusura, vi segnaliamo che recentemente Game Freak ha svelato la presenza del Pokecampeggio in Pokemon Spada e Scudo .

🚨 Galar Research Update 🚨



Recently, Alcremie was found to have a variety of different color and flavor variations!



In case you missed it, here are some of the variations that have been spotted around the world: — Pokémon (@Pokemon) September 5, 2019

Which Alcremie is your favorite, Trainers? 🤔 — Pokémon (@Pokemon) September 5, 2019