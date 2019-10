Pokémon Spada e Scudo: svelati i Gigamax di Pikachu e altri pokémon?

Una delle tante novità che debutteranno su Pokémon Spada e Scudo è la presenza delle Gigamax e delle Dynamax di alcuni Pokémon. Si tratta sostanzialmente di una sorta di trasformazione che può essere usata in battaglia per aumentare le dimensioni del pokémon e cambiare le mosse che può usare.

Al momento solo per poche creaturine è stata confermata la possibilità di utilizzare tale abilità, anche perché quello del Gigamax e del Dynamax è un fenomeno particolare, specifico della regione di Galar, e dunque solo alcuni tipi di Pokémon sono in grado di attuarlo.

Grazie alla rivista giapponese CoroCoro Ichiban però, potrebbero essere state svelate le Gigamax di alcuni Pokémon, in particolare quelli storici, come Eevee, Pikachu, Meowth e Charizard, come potete vedere nelle foto in calce alla news.

Naturalmente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, in quanto non ufficiali, ma sono in molti a scommettere che si parlerà proprio di questo nel live stream dedicato a Pokémon Spada e Scudo previsto per le 15 di oggi, che dovrebbe rivelare nuove informazioni sul gioco.

Che ne pensate delle immagini? Sarà davvero dedicato a questo il live stream di oggi o vi aspettate altre novità su Pokémon Spada e Scudo? Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Pokémon Spada e Scudo.