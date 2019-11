Pokemon Spada e Scudo: svelati nuovi strumenti e funzionalità per l'allenamento

Pokémon Spada e Scudo introdurranno nuovi strumenti pensati per aiutare gli Allenatori a potenziare i loro Pokémon. Ciascun Pokémon ha una sua natura, la quale influenza la velocità con cui aumentano le sue statistiche.

Se dai della menta a un Pokémon, sembra che alcuni dei suoi valori di crescita subiscano dei cambiamenti. Questo strumento ha infatti il potere di far aumentare più velocemente determinate statistiche dei Pokémon. Tuttavia, la menta non modifica la natura del Pokémon.

Integratori speciali

Le bibite nutrienti, come ad esempio Ferro e Proteine, aumentano i punti base dei Pokémon e, di conseguenza, le loro statistiche. Se due Pokémon sono della stessa specie ma uno ha più punti base dell'altro, quello con più punti base diventerà più forte. Fino ad ora c'è sempre stato un numero massimo di integratori da dare a un Pokémon. In Pokémon Spada e Pokémon Scudo, invece, gli Allenatori potranno aumentare al massimo i punti base di un Pokémon usando soltanto degli integratori!

Di solito, i Pokémon acquisiscono Punti Esperienza tramite la lotta. Usando le Caramelle Esperienza, gli Allenatori potranno far aumentare direttamente i Punti Esperienza dei loro Pokémon! Le Caramelle Esperienza possono essere ottenute nei Raid Dynamax.



Può capitare che un Pokémon nato da un Uovo conosca delle mosse insolite, dette mosse Uovo. Si tratta di mosse che il Pokémon in genere non è in grado di imparare nei modi tradizionali, ovvero salendo di livello o usando MT. In Pokémon Spada e Pokémon Scudo, se due Pokémon della stessa specie vengono affidati all'Ostello Pokémon e uno di loro conosce delle mosse Uovo, potrà passarle all'altro. Un Pokémon può imparare una mossa Uovo in questo modo solo se conosce al massimo tre mosse.