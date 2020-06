Pokemon Spada e Scudo: svelato un evento sulle novità del Pass Espansione

Le alte sfere di The Pokemon Company hanno annunciato a sorpresa un evento in streaming "Pokemon Presenta" interamente dedicato alle novità del Pass Espansione di Pokemon Spada e Scudo.

Il colosso videoludico giapponese legato a Nintendo invita tutti gli appassionati di Pokemon a partecipare allo show digitale che si terrà in diretta e potrà essere seguito su YouTube a partire dalle ore 15:00 italiane di domani, mercoledì 17 giugno 2020.

Nel corso dello spettacolo, Game Freak e The Pokemon Company presenteranno tutti i contenuti più importanti dell'espansione Isola dell'Armatura di Spada e Scudo, anch'essa in arrivo per il 17 giugno su Nintendo Switch.

Durante il live di "Pokemon Presenta" dovremmo ricevere anche delle informazioni più esaustive sul secondo contenuto aggiuntivo legato al Pass Espansione di Pokemon Spada e Scudo, ovvero Le Terre Innevate della Corona, la cui uscita su Switch è prevista entro fine 2020, presumibilmente in autunno.

Nell'attesa di assistere insieme a voi a questo importante evento e scoprire quali sorprese ci riserveranno gli autori di Game Freak, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale con tutte le novità del primo DLC di Pokemon Spada e Scudo raccontate da Cydonia.