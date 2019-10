Pokémon Spada e Scudo: svelato il numero di palestre presenti nel gioco

Nelle ultime ore, grazie alle parole del director Shigeru Ohmori, è stato finalmente confermato il numero di palestre che potremo visitare nel corso dell'avventura di Pokémon Spada e Scudo.

I giocatori potranno infatti sfidare gli allenatori di ben 18 tipi di palestre diverse e sparse per tutta la regione di Galar. La particolarità delle palestre consiste però nel fatto che saranno distribuite diversamente nelle due versioni del gioco.

Ecco le parole di Ohmori dall'estratto di un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di GameInformer:

"Ci saranno 18 tipi di palestre diversi nel corso della storia e, in base alla versione del gioco, quelle facenti parte della lega minore e quelle della lega superiore saranno diverse. Ad esempio, in Spada la palestra di tipo Lotta fa parte della lega maggiore, mentre ad occupare la stessa posizione in Scudo sarà una palestra di tipo Spettro."

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulle palestre di Spada e Scudo, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre 2019 solo ed esclusivamente su Nintendo Swtich. Attualmente gli utenti possono anche procedere alla prenotazione dell'esclusiva Nintendo Switch Lite a tema Spada e Scudo.

Sapevate che in Pokémon Spada e Scudo ci sarà l'autosalvataggio, funzionalità presente per la prima volta in un capitolo della serie Game Freak e che potrà essere disattivata?