Pokémon Spada e Scudo, lo sviluppo fu molto travagliato: i retroscena di Game Freak

Mentre i giocatori continuano a spolpare i remake di Pokémon Diamante e Perla (a tal proposito potete leggere la nostra recensione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente) in attesa di mettere le mani sopra Leggende Pokémon Arceus, Game Freak ha condiviso alcuni retroscena sullo sviluppo di Pokémon Spada e Scudo.

Usciti alla fine del 2019, i due giochi di ottava generazione hanno creato una spaccatura all'interno della vivace community del franchise, tra chi ne ha apprezzato le nuove meccaniche e chi invece sperava in un approccio ludico e concettuale più coraggioso da parte degli autori. In un nuovo post pubblicato sul blog di Game Freak, Shigeru Ohmori e Kazumasa Iwao, rispettivamente director e planning director di Spada e Scudo, hanno ammesso che lo sviluppo delle due versioni è stato travagliato per diversi motivi.

Viene anzitutto confermato che i lavori sulle due versioni sono partiti alla fine del 2016, tenendo già a mente la natura ibrida di Nintendo Switch. Nel corso del tempo, per Iwao il problema maggiore riscontrato è stato istruire una nuova generazione di sviluppatori: passare il testimone a un team più giovane è stato molto complicato a causa della "mancanza di conoscenze ed esperienza" dimostrata da molti membri del gruppo, cosa che ha avuto un impatto sulla creazione di Spada e Scudo.

Ohmori ha inoltre svelato un altro curioso retroscena: "Potrà sembrare una sorpresa sapere che ogni titolo Pokémon viene realizzato in maniera completamente diversa rispetto al precedente", per poi andare più a fondo dicendo che "l'organizzazione del lavoro cambia spesso con ogni gioco, un altro aspetto che rende Game Freak così unica". Nonostante le difficoltà, Iwao sottolinea di essere comunque rimasto soddisfatto del risultato finale arrivato poi sugli scaffali dei negozi.

Adesso, dopo gli ultimi rumor su boss fight e forme Hisui in Leggende Pokémon Arceus, c'è grande curiosità di scoprire come si rivelerà il nuovo titolo della serie ambientato nel passato, in arrivo su Switch il prossimo 28 gennaio 2022.