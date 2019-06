Pokemon Spada e Scudo per Switch avranno almeno 71 nuovi Pokemon?

Dalle pagine di Famitsu, Junichi Masuda e Shigeru Ohmori di Game Freak tornano a parlare di Pokemon Spada e Scudo per rivelare il numero di nuovi Pokemon che intendono introdurre nella variopinta dimensione del doppio kolossal a mondo aperto per Nintendo Switch.

In base alla trascruzione dell'intervista a Famitsu offertaci dai colleghi di NintendoSoup e dalla sempre attenta community di Reddit, Masuda e Ohmori avrebbero manifestato l'intenzione di approfittare del nuovo progetto di Pokemon Spada e Scudo per portare il numero totale di creature del franchise a superare la soglia dei 1.000 Pokemon totali.

Per riuscire in questo intento, quindi, gli autori di Game Freak hanno già pianificato lo sviluppo di almeno 71 nuovi Pokemon, a cui potrebbero aggiungersene altri (specie se non-Galar) tramite gli aggiornamenti post-lancio.

Quanto alle polemiche alimentate in questi ultimi giorni dall'annuncio dell'assenza dei Pokemon non provenienti dalla regione di Galar e, soprattutto, dalla conferma dell'impossibilità di collezionare nel proprio Pokedex tutti i Pokemon incontrati nel corso dell'avventura, i due sviluppatori giapponesi hanno ritenuto doveroso precisare di aver preso questa decisione a malincuore ma che, grazie a questa scelta, sarà possibile realizzare animazioni di alta qualità per i Pokemon che faranno la loro comparsa nel titolo.

Prima di lasciare a voi ogni commento ulteriore alle dichiarazioni degli autori nipponici, vi ricordiamo che Pokemon Spada e Scudo arriveranno su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre e che su queste pagine potete leggere il ricchissimo speciale su Pokemon Spada e Scudo dall'E3 2019 a firma di Cydonia.