Pokémon Spada/Scudo e Switch dominano la settimana pre-natalizia in Giappone

La redazione di Famitsu ha pubblicato la classifica delle vendite di videogiochi e console giapponese dal 16 al 22 dicembre, ovvero nella settimana durante la quale si sono probabilmente concentrati gran parte degli acquisti in vista del Natale.

La classifica dei videogiochi più venduti è ancora una volta dominata da Pokémon Spada e Scudo, che con altre 288,199 copie raggiungono un consistente totale di 2.744.658. Seguono Luigi's Mansion 3 in seconda posizione con 78.903 e Ring Fit Adventure con 56.861 unità vendute. A seguire trovate la top 10, interamente dominata da giochi per la console ibrida (tra parentesi il totale copie vendute):

[NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 288.199 (2.744.658) [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 78.903 (446.649) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 56.861 (443.118) [NSW] Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games (Sega, 11/01/19) – 50.405 (154.262) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version Included) (Microsoft, 06/21/18) – 41.907 (1.105.034) [NSW] Tsuri Spirits Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 38.527 (303.372) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 37.835 (2.618.126) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 34.368 (774.102) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 34.085 (3.417.667) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 32.041 (1.229.061)

In ambito hardware le posizioni più alte sono ancora saldamente in mano alla famiglia di console di Nintendo Switch: al comando, con 189.908 console vendute, c'è il modello base, seguito sul secondo gradino del podio da Nintendo Switch Lite con 101.577 unità. PS4 e PS4 Pro siedono, rispettivamente, in terza e quarta posizione con 74.419 e 32.894.

Switch – 189,908 (10,196,821) Switch Lite – 101,577 (952,342) PlayStation 4 – 74,419 (7,294,150) PlayStation 4 Pro – 32,894 (1,372,744) New 2DS LL (including 2DS) – 3,081 (1,687,247) New 3DS LL – 235 (5,885,745) Xbox One X – 166 (18,447) Xbox One S – 60 (92,502) PS Vita – 38 (5,862,969)

Rispetto alla settimana scorsa, si nota un significativo aumento delle vendite delle console, in particolar modo per i dispositivi di Sony, che hanno quasi decuplicato i loro risultati rispetto alla settimana precedente. E voi, cosa avete acquistato in vista del Natale?