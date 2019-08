Pokemon Spada e Scudo per Switch: novità di gameplay in arrivo il 7 agosto!

Gli sviluppatori di Game Freak e le alte sfere di The Pokémon Company pubblicano un importante aggiornamento sui propri canali social per fissare al pomeriggio del 7 agosto un evento che ci permetterà di scoprire tante nuove informazioni sul gameplay e sui contenuti dell'attesissima esclusiva per Nintendo Switch.

Il messaggio degli autori giapponesi invita tutti gli Allenatori che si preparano a riempire il loro Pokédex di Galar ad assistere a un evento a tema Pokemon Spada e Scudo che si terrà a partire dalle ore 15:00 italiane di mercoledì 7 agosto.

L'aggiornamento in questione, come avvenuto di recente, dovrebbe assumere i contorni di un filmato in streaming arricchito dal commento a caldo dei membri più in vista del team di Game Freak: sempre in occasione di questo evento, le fucine digitali della software house nipponica potrebbero anche pubblicare una scheda riassuntiva delle novità di gameplay che ci attendono con il loro prossimo kolossal a mondo aperto, come la funzione Gigamax e le evoluzioni speciali delle singole creature che popoleranno la Regione di Galar.

L'appuntamento del 7 agosto potrebbe essere anche utilizzato dai vertici di Game Freak per chiarire una volta per tutte la spinosa questione dei modelli poligonali di Pokemon riciclati dagli altri capitoli della serie. In ogni caso, non ci resta che attendere il pomeriggio di mercoledì 7 agosto per scoprire cosa bolle in pentola: nel frattempo, vi ricordiamo che l'universo digitale di Pokemon Spada e Scudo aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 15 novembre in esclusiva su Nintendo Switch e, ovviamente, su Nintendo Switch Lite.