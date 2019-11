Pokemon Spada e Scudo su Switch: la nuova mod grafica migliora le texture di Galar

Oltre agli interventi compiuti per aggiungere nuovi Pokemon in Spada e Scudo, la scena dei modder che sfruttano l'hack di Nintendo Switch si sta cimentando nella modifica delle texture ambientali della Regione di Galar nella speranza, così facendo, di migliorare il comparto grafico del kolossal di Game Freak.

Nel video che possiamo ammirare in cima a questa notizia, il collettivo di modder che sta realizzando questa patch fan made afferma di aver già raggiunto dei risultati apprezzabili pur essendosi imbarcati in questo progetto solo da pochi giorni. In effetti, basta scorrere le scene della video comparativa di cui sopra per accorgersi delle migliorie estetiche e visive apportate ai seppur pochi elementi dell'ambientazione che sono stati modificati, come gli alberi, l'erba, il terreno e i ciottoli di Galar.

A detta dei modder, oltretutto, questo pacchetto amatoriale non influirebbe in alcun modo sulle prestazioni o sulla stabilità di sistema, pur tenendo conto del fatto che si tratta di modifiche compiute senza l'avallo degli sviluppatori e su di una console Nintendo Switch hackerata, con tutte le conseguenze in termini di perdita della garanzia - e legali - che possiamo facilmente intuire.

A prescindere dalla liceità di questo esperimento, l'intervento così veloce dei modder sulla componente grafica del titolo non fa che sottolineare uno dei punti di maggiore criticità dell'intero progetto di The Pokémon Company, come sottolineato da Digital Foundry con l'analisi di Spada e Scudo e dal buon Francesco "Cydonia" Cilurzo nella nostra recensione di Pokemon Spada e Scudo che trovate su queste pagine.