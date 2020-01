Pokemon Spada e Scudo per Switch: svelato in video l'Expansion Pass

Nel corso del Pokémon Direct del 9 gennaio, gli sviluppatori di Game Freak hanno annunciato in video l'Expansion Pass di Pokemon Spada e Scudo, con DLC che ci permetteranno di esplorare nuove regioni di Galar.

Stando a quanto illustrato dagli autori diretti da Junichi Masuda nel filmato di presentazione del Pass Espansioni di Pokemon Spada e Pokemon Scudo per Nintendo Switch (e Switch Lite), i due pacchetti aggiuntivi contribuiranno ad ampliare l'esperienza offerta agli Allenatori di Galar conducendoli verso aree inesplorate per incontrare (e catturare) Pokémon nuovi di zecca e attività originali da affrontare.

I contenuti aggiuntivi dell'Expansion Pass saranno veicolati da due grandi DLC: il primo, chiamato Isola Solitaria dell'Armatura, arriverà nel mese di giugno del 2020, mentre per il secondo, Terre Innevate della Corona, bisognerà attendere fino alla seconda metà dell'anno. Le due aree aggiuntive saranno di dimensioni analoghe alle Terre Selvagge e vanteranno personaggi, creature e attività specifiche. In coincidenza del lancio delle due espansioni, Game Freak promette di pubblicare anche degli update gratuiti che introdurranno ulteriori migliorie, aggiunte e funzionalità.



Qui in Italia, l'Expansion Pass di Pokemon Spada e Scudo sarà proposto al prezzo di 29,99 euro: nel corso delle prossime settimane, Masuda e compagni promettono di svelare ulteriori dettagli sulle nuove aree di Galar e sulle sorprese che hanno in serbo per gli Allenatori che acquisteranno il Pass, così come per gli utenti della versione "base" del kolossal di Game Freak.