Pokémon Spada e Scudo, il team preferisce introdurre modifiche in maniera graduale

Dopo la presentazione effettuata in occasione dell'E3 2019, che ha lasciato molti giocatori interdetti per la scelta di tener fuori dalla Regione di Galar numerosi mostriciattoli delle precedenti generazioni, i vertici di Game Freak hanno avuto modo approfondire diversi aspetti di Pokémon Spada e Scudo in numerose interviste.

Parlando con Metro.co.uk, il director Shigeru Ohmori ha discusso della cautela con la quale il team introduce grandi cambiamenti nel franchise: "Quando proviamo ad introdurre grosse modifiche nella serie, preferiamo farlo in maniera graduale. Ogni volta che sviluppiamo un nuovo gioco vorremmo cambiare la formula e provare nuove cose, ma se fai troppo in una sola volta rischi di alterarne l'identità. Per questo, cerchiamo di implementare le novità in maniera graduale, cercando allo stesso tempo di soddisfare le richieste dei fan che vogliono provare dell'altro".

Nell'introdurre le Terre Selvagge, una delle principali novità di Pokémon Spada e Scudo, in Game Freak hanno seguito proprio il suddetto ragionamento: "Per cui sì, possiamo affermare che le Terre Selvagge siano la nostra risposta ai giocatori che chiedevano un'area aperta, e continueremo a creare nuove cose in maniera graduale, man mano che progrediremo con la serie". Le Terre Selvagge, per chi non lo sapesse, sono delle aree aperte che mettono in connessione le varie città della Regione di Galar, dove i giocatori possono incontrare Pokémon, partecipare agli scontri Dynamax e muovere liberamente la telecamera.

Ohmori ha poi parlato delle funzionalità che vengono rimosse da un capitolo e l'altro, e di quelle che invece ritornano: "Tutto è guidato dal nostro desiderio di stupire i giocatori con nuove trovate di gameplay. Non vogliamo fare sempre la stessa cosa ogni volta, bensì introdurre una svolta o qualcosa del genere. [...] Ad esempio, in questi giochi tornerà la bicicletta, che era sparita per un po'. In Sole e Luna potevate saltare in groppa ai Pokémon per spostarvi in giro, ma per le Terre Selvagge, che sono davvero grandi, riteniamo che serva un mezzo in grado di garantire degli spostamenti davvero fluidi. Pertanto, abbiamo riportato la bicicletta nella serie, e allo stesso tempo abbiamo cambiato delle cose affinché possa andare sull'acqua senza interruzioni, e abbiamo aggiunto delle novità che la faranno sembrare una sorpresa".

Cosa ne pensate della visione di Game Freak? Credete che il team stia procedendo sulla giusta strada? Pokémon Spada e Scudo, ricordiamo, verranno lanciati in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 15 novembre.