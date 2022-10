Pokémon Spada e Scudo Tempesta Argentata: vi presentiamo in esclusiva la carta di Crobat

Se siete in attesa del nuovo set di carte Pokémon a tema Spada e Scudo, ovvero Tempesta Argentata, sappiate che oggi è possibile scoprire sulle nostre pagine l'esclusiva immagine di una delle carte che faranno parte della collezione.

La carta svelata in esclusiva sulle pagine di Everyeye.it è quella di Crobat, la pericolosa creatura notturna che si può ottenere dall'evoluzione di Golbat, storico mostro legato al brand. Questo Pokémon Pipistrello, alto ben 1,8 metri e con un peso di 75 chilogrammi, è dotato di due abilità che possono tornare molto utili in gioco. La prima mossa a disposizione di Crobat prende il nome di Dentevelenoso e consiste nella possibilità di avvelenare il Pokémon attivo dell'avversario. Morso Decisivo è invece un colpo che infligge 30 punti danno ad uno dei mostri schierati sul campo dall'altro giocatore. La particolarità di questa seconda mossa risiede nell'effetto extra: se Morso Decisivo manda al tappeto un Pokémon dell'avversario, il giocatore può prendere due carte Premio in più.

Per chi non sapesse nulla della nuova collezione, Tempesta Argentata è un set composto da più di 190 diverse carte, alcune delle quali saranno particolarmente ricercate dai collezionisti. All'interno del set troviamo infatti tre Pokémon Lucenti inediti, sei Pokémon-V Astro e ben quindici Pokémon-V, ai quali si aggiunge anche un gigantesco Pokémon-VMAX. Gli amanti delle illustrazioni potranno invece andare a caccia delle trenta carte che vantano immagini speciali nel set Galleria degli Allenatori. Per i più curiosi, inoltre, tra le carte confermate nella collezione troviamo Lugia-V ASTRO, Vulpix di Alola-V ASTRO, Serperior-V ASTRO, Unown-V ASTRO, Mawile-V ASTRO, Regieleki-VMAX e Regidrago-V ASTRO.

Chiunque fosse interessato alla collezione, potrà iniziare ad acquistare i pacchetti e i box di Pokémon: Spada e Scudo Tempesta Argentata in tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 11 novembre 2022.