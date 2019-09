Pokémon Spada e Scudo testabili in anteprima italiana alla Milan Games Week

Non vedete l'ora di giocare a Pokémon Spada e Scudo e la data d'uscita vi sembra ancora troppo lontana? Abbiamo una buona notizia per voi... o, perlomeno, per coloro che avranno modo di recarsi a Milano il prossimo weekend.

Nintendo ha infatti annunciato che Pokémon Spada e Scudo potranno essere provati in anteprima italiana presso lo stand di Nintendo alla Milan Games Week 2019, che si svolgerà dal 26 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho. La postazione della casa di Kyoto è la G01, situata nel padiglione 8. In questo modo, anche i videogiocatori italiani avranno finalmente l'opportunità di esplorare combattere nella nuova regione di Galar, nella quale si svolgerà la nuova avventura.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Pokémon Spada e Scudo verranno lanciati in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre. Nei giorni scorsi Nintendo e Game Freak ci hanno presentato un nuovo mostro, Sirfetch'd, che altri non è che l'evoluzione del Farfetch’d di Galar, un mostriciattolo che i fan della serie bramavano da diverse generazioni! Inoltre, è anche stato aperto il sito Dynamax Camera, sul quale sarà possibile caricare gli scatti effettuati in gioco.