Pokémon Spada e Scudo: trailer con le citazioni della stampa per il gioco Game Freak

Dopo un primo assaggio dell'universo Pokémon su Nintendo Switch con la pubblicazione di Pokémon Let's Go, Pikachu! e Pokémon Let's Go, Eevee!, i giocatori attivi sulla console della grande N hanno ora a disposizione un'avventura completamente inedita.

Nel corso del mese di novembre, Pokémon Spada e Pokémon Scudo hanno infatti realizzato il proprio esordio sul mercato videoludico mondiale. Contestualmente, anche l'attesa Ottava Generazione delle creature di casa Game Freak ha fatto il proprio debutto, contribuendo ad una nuova espansione del Pokédex. Con un'area geografica completamente inedita da esplorare, la Regione di Galar, gli aspiranti Maestri di Pokémon possono ora immergersi in una nuova avventura vieoludica. Per celebrare i due titoli, Nintendo ha recentemente pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, nel quale trovano spazio diverse citazioni della stampa specializzata. Come da tradizione, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news.



Ovviamente, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo, realizzata da Francesco "Cydonia" Cilurzo. Per i giocatori che si avventurano per la prima volta nel mondo Pokémon, segnaliamo inoltre una guida a Pokémon Spada e Scudo, nella quale sono illustrate alcune delle nozioni di base per dedicarsi alla scoperta della nuova produzione Game Freak.