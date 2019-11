Pokemon Spada e Scudo su Switch: l'ultimo trailer giapponese mostra dei Pokemon inediti!

Chiarita la questione dei tagli e dei mostri mancanti di Pokemon Spada e Scudo, gli autori di Game Freak approfittano dell'ultimo trailer giapponese per mostrarci due creature inedite della regione di Galar che potremo acchiappare su Nintendo Switch per il lancio del titolo.

Il video confezionato dagli autori nipponici per far entrare nel vivo la campagna promozionale per il lancio di Pokemon Spada e Scudo rivela infatti due creature inedite ma familiari a tutti gli appassionati della serie. Scorrendo velocemente le scene di gameplay immortalate nel trailer possiamo notare la presenza di Runerigus e Mr. Rime, le "forme galariane" di Pokemon già conosciuti dai fan i nomi di Cofagrigus e Mr. Mime. Il video in questione, logicamente, non svela ulteriori dettagli sulle forme di questi Pokemon, così come sulle versioni e sulle abilità specifiche che ne andranno a caratterizzare il gameplay e l'atteggiamento assunto in battaglia.

Cosa ne pensate dei nuovi Pokemon svelati da Game Freak? Prima di lasciarvi alla lavagna dei commenti e ai vostri giudizi su questo nuovo trailer giapponese, vi ricordiamo che il titolo arriverà su Nintendo Switch (e Switch Lite) il prossimo 15 novembre; nel frattempo, su queste pagine potete leggere il nostro approfondimento sull'evoluzione del GDR di Game Freak e ammirare la nostra prova con un'ora di gameplay di Spada e Scudo.