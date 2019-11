Pokémon Spada e Scudo: ecco il trailer di lancio del gioco

Mancano meno di dieci giorni al fatidico 15 Novembre, quando finalmente potremo mettere le mani su Pokémon Spada e Scudo, attesissimo nuovo episodio principale della serie dedicata alle celebri creaturine giapponesi, ormai in dirittura d'arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

E mentre l'attesa cresce sempre di più, Nintendo ha pensato di alleviarla (o di renderla ancora più frenetica, fate voi) diffondendo il trailer di lancio del gioco, della durata di un po' più di cinque minuti, che mostra cutscenes ma anche diversi momenti di gameplay e fasi di gioco, e ci fa dare un'occhiata generale al look e alle meccaniche del videogame.

Intanto nella giornata di ieri erano arrivati alcuni importanti leak di Pokémon Spada e Scudo, e potrebbero dunque essere stati svelati l'intera mappa di Galar, il Pokédex e tanti altri aspetti del videogame, per cui fate attenzione agli spoiler in rete in questi giorni che ci separano dall'uscita, se non volete rovinarvi la sorpresa.

Se invece volete approfondire sul gioco, ma in maniera rigorosamente spoiler-free, potete dare un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Pokémon Spada e Scudo. Siete anche voi in attesa del gioco? Cosa vi aspettate dall'ultimo capitolo della serie?

Diteci la vostra, dopo aver guardato il video che trovate in cima alla news.