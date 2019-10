Pokémon Spada e Scudo: un trailer mostra la forma Gigamax di Pikachu, Charizard e altri

Confermando i rumor su Pokémon Spada e Scudo di questa mattina, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dell'attesissima esclusiva Nintendo Switch nella quale possiamo dare una prima occhiata alla forma Gigamax di creature come Charizard e Pikachu.

Ecco di seguito l'elenco completo dei Pokémon la cui forma Gigamax è stata annunciata nel filmato:

Charizard - Mossa aggiuntiva: G-Max Aiutofuoco, che infligge danni agli avversari di tipo diverso da quello Fuoco per ben quattro turni

Pikachu - Mossa aggiuntiva: G-Max Statico, in grado di paralizzare gli avversari

Eevee - Mossa aggiuntiva: G-Max Fugafacile/Adattabilità, che fa innamorare gli avversari di sesso opposto

Butterfree - Mossa aggiuntiva: G-Max Insettocchi, in grado di far addormentare o applicare lo status di paralisi/avvelenamento

Meowth - Mossa aggiuntiva: G-Max Raccolta/Tecnico, che confonde gli avversari e permette al giocatore di ottenere ricompense bonus

Sembra inoltre che per sbloccare Pikachu o Eevee dovrete avere dei salvataggi di una delle relative copie di Pokémon Let's Go nella memoria della vostra console. Nel caso di Meowth invece, si tratta di un bonus per la prenotazione del gioco che sarà disponibile fino al prossimo 15 gennaio 2020.

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre 2019 in esclusiva su Nintendo Switch.