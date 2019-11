Pokemon Spada e Scudo: dove trovare la Bici e come sbloccare l'abilità Surf

Come in tutti i capitoli della serie, anche in Pokemon Spada e Scudo avrete bisogno dell'abilità Surf per attraversare i corsi d'acqua sulla mappa. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarla dopo aver ottenuto la Bici.

In Pokemon Spada e Scudo l'abilità Surf si ottiene in un modo diverso dal solito. Invece di impartirla ai Pokemon in grado di nuotare, infatti, adesso l'abilità Surf si ottiene come upgrade della vostra Bici. Prima di tutto, dunque, avrete bisogno di procurarvi la bicicletta. Vediamo come fare.

Dove trovare la Bici in Pokemon Spada e Scudo

Per ottenere la Bici vi basta andare avanti nella storia principale. Arrivati al Centro Pokemon del Percorso 5, girate a destra per imbattervi in un ponte bloccato dal Team Yell. Aiutate il dottore sconfiggendo il gruppo che sta tentando di rubargli la bicicletta. Dopo averlo fatto, per ricompensarvi del gesto il dottore vi regalerà la sua stessa Bici. Adesso sarete in grado di utilizzarla per spostarvi più rapidamente all'interno del mondo di gioo!

Come ottenere l'abilità Surf in Pokemon Spada e Scudo

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura (a partire dal minuto 20:51), progredendo nella storia incontrerete nuovamente il dottore, ancora una volta minacciato dal Team Yell. Arriverete a questo punto dell'avventura dopo aver battuto la sesta palestra, raggiungendo l'area innevata che si trova all'estremità nord-est della mappa. Aiutate di nuovo il dottore battendo il Team Yell, e questi vi ricompenserà con un upgrade della Bici...che vi consentirà di surfare sull'acqua!

L'abilità Surf vi consente di esplorare in lungo e largo la mappa, raggiungendo zone altrimenti inaccessibili come il Lago Dragofuria. A che punto siete con la cattura dei 400 Pokemon di Spada e Scudo? Siete riusciti a trovare Charmander e a farlo evolvere in Charizard? Fatecelo sapere nei commenti.