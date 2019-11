Pokemon Spada e Scudo: dove trovare Charmander e come farlo evolvere in Charizard

Charmander è uno dei Pokemon di prima generazione presenti in Pokemon Spada e Scudo. Se vi state domandando come ottenerlo nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch, in questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarlo e come farlo evolvere in Charizard.

Dopo avervi mostrato come ottenere Pikachu, Eevee e Meowth Gigamax, di seguito vi spieghiamo brevemente come ottenere Charmandar in Pokemon Spada e Scudo e farlo evolvere in Charizard.

Dove trovare Charmandar in Pokemon Spada e Scudo

Per ottenere Charmandar in Pokemon Spada e Scudo, prima di tutto dovrete completare il gioco battendo la Lega Pokemon e diventando Campioni. Dopo aver sconfitto Leon, tornerete automaticamente nella vostra residenza iniziale di Postwick. A questo punto vi basta uscire di casa, raggiungere la residenza di Leon a pochi metri di distanza e salire in camera sua. All'interno della stanza troverete una Poke Ball contenente Charmandar! Raccoglietela per aggiungere il mostriciattolo di prima generazione alla vostra collezione.

Come far evolvere Charmandar in Charizard

Una volta che avrete aggiunto Charmandar alla vostra squadra, potrete farlo evolvere come tutti gli altri Pokemon facendolo lottare, così da guadagnare punti esperienza e salire di livello. Nello specifico, al livello 16 si evolverà in Charmeleon, mentre al livello 36 si evolverà in Charizard, che a sua volta sarà in grado di gigamaxizzarsi, come potete vedere nel filmato proposto in apertura.

