Pokemon Spada e Scudo: dove trovare e come catturare Ditto

Oltre a essere uno dei Pokemon più rari, Ditto è anche un alleato formidabile in qualsiasi battaglia. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarlo e come catturarlo facilmente in Pokemon Spada e Scudo.

Dopo avervi spiegato come trovare Charmander e farlo evolvere in Charizard, di seguito vi mostriamo come catturare Ditto, un'altra delle creature di prima generazione presenti in Pokemon Spada e Scudo.

Dove trovare Ditto in Pokemon Spada e Scudo

Ditto può essere catturato nella zona del Lago Dragofuria, area che può essere raggiunta solo dopo aver acquisito l'abilità Surf. Una volta giunti sul luogo, il Pokemon trasformista può essere incontrato casualmente nell'erba alta, oppure avvistato nella mappa insieme agli altri Pokemon potenti.

Con un clima normale esiste il 2% di possibilità di incontrarlo nell'erba alta, percentuale che sale al 10% in tutte le altre condizioni atmosferiche. Se può tornarvi utile cambiare la condizione climatica per aumentare le vostre chance di incontrare Ditto nell'erba alta, consultate la nostra mini-guida che vi spiega come cambiare il meteo in Pokemon Spada e Scudo.

Come catturare facilmente Ditto in Pokemon Spada e Scudo

Una volta incontrato Ditto potrete provare a catturarlo come tutti gli altri Pokemon selvatici, con la differenza che quest'ultimo si trasformerà nel Pokemon che avete schierato sul campo di battaglia. Per rendere le cose più facili, dunque, vi raccomandiamo di schierare il Pokemon più debole della vostra squadra, in modo da semplificare la battaglia e di conseguenza la cattura di Ditto.

Parlando dei Pokemon di prima generazioni presenti nella nuova avventura ambientata a Galar, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato pure come ottenere Mew in Pokemon Spada e Scudo.