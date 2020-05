Pokémon Spada e Scudo: ultime ore per i Pokémon competitivi nei Raid Dynamax!

Il più recente evento legato ai Raid Dynamax di Pokémon Spada e Scudo sta per giungere al termine, e se non avete ancora avuto modo di incontrare alcuni dei mostri più competitivi in assoluto.

Avete tempo fino alle ore 01:59 di domani 11 maggio per godere di un'elevate probabilità di incontrare sia in Spada che in Scudo creature Dynamax come Tyranitar (Roccia/Buio), Togekiss (Folletto/Volante), Excadrill (Terra/Acciaio), Whimsicott (Erba/Folletto) e Dragapult (Drago/Spettro). La presenza di Tyranitar è degna di nota, dal momento che in condizioni normali è un Pokémon esclusivo di Scudo. In aggiunta ai Pokémon sopraelencati, ci sono anche due forme di Rotom: la forma Lavaggio (Elettrico/Acqua) esclusiva di Pokémon Spada, e la forma Calore (Elettrico/Fuoco) esclusiva di Pokémon Scudo. Tenete presente che le forme di Rotom non sono permanenti: possono essere modificate (anche in quella originale) con l'oggetto Catalogo Rotom, che può essere acquisito da un uomo della città di Wyndon.

Questo evento è attivo dallo scorso 29 maggio. Se non avete ancora avuto modo di parteciparvi, assicuratevi di essere collegati a internet quando avviate il gioco, in modo da effettuare l'aggiornamento della tane dei Pokémon. Avete già dato un'occhiata ai peluche dei Pokémon Gigamax?