Pokémon Spada e Scudo: ultimi giorni per riscattare degli oggetti gratis

L'universo di gioco di Pokémon Spada e Scudo è in continuo mutamento. I Raid Gigamax di Snorlax, Machamp e Gengar, la cui fine è prevista tra poche ore, non sono le uniche cose pronte a lasciare la coppia di giochi. Ci teniamo a ricordarvi che tra pochi giorni scadranno anche una serie di codici che forniscono gratuitamente degli oggetti molto utili.

Avete tempo fino a lunedì 30 marzo per riscattare oggetti come Cura Ball, Punti Battaglia, Tappi di Bottiglia e TR94. Per ottenerli non dovete far altro che recarvi nella sezione "Dono Segreto" del menu principale, selezionare la voce "Ottieni Dono Segreto" e scegliere l'opzione "Ottieni con Codice/Password". Dopodiché, dovrete inserire i seguenti codici:

G1GAGRANF1NALE - 10 Cura Ball

SUPEREFF1CACE - 20 Punti Battaglia

C0MPET1T10N - 1 Tappo di bottiglia

PUNKR0CK - 3 TR94 (Forza Equina)

I TR94 possono insegnare l'attacco Forza Equina, un potente attacco di tipo Terra - introdotto con la settima generazione - che infligge danni ad un solo bersaglio, senza generare effetti aggiuntivi.

Cosa ve ne pare di questi oggetti? Li riscatterete? Fatelo al più presto, prima che si troppo tardi! Pokémon Spada e Scudo, ricordiamo, sono disponibili all'acquisto solamente su Nintendo Switch. Quest'anno daranno il benvenuto a ben due espansioni, Isola Solitaria dell'Armatura (in arrivo a giugno) e Terre Innevate della Corona (autunno).