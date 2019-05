Pokemon Spada e Scudo: l'ultimo update di Pokemon GO rivela una connessione

Il dataminer francese di Pokemon GO conosciuto nella scena come Chrales ha svelato un particolare piuttosto interessante del nuovo update del kolossal mobile di Niantic Labs, specie in previsione del futuro arrivo su Nintendo Switch di Pokemon Spada e Scudo.

Tra le righe di codice più nascoste della versione 0.143.0 di Pokemon GO, secondo quanto riferito da Chrales, potrebbero esserci infatti dei riferimenti ad un qualche tipo di funzionalità ingame connessa al progetto di Pokemon Spada e Scudo.

A supporto della teoria del dataminer c'è infatti la scoperta di un file inattivo che contiene la stringa di codice "koala settings" da ricondurre, appunto, al nuovo capitolo per Switch dell'epopea di The Pokemon Company atteso in uscita tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020.

Gli sviluppatori di videogiochi dedicati ai Pokemon, infatti, sono soliti riferirsi ai nuovi progetti della serie con il nome in codice di animali, come nel caso del Beluga di Pokemon Let's Go Pikachu ed Evee e del Cigno (in inglese Swan) di Pokemon Bianco 2 e Nero 2 per Nintendo DS. La porzione di codice evidenziata dal programmatore dilettante francese non offre ulteriori informazioni sulle funzionalità ingame che dovrebbero connettere l'esperienza di gioco degli appassionati di Pokemon GO ai futuri acquirenti di Pokemon Spada e Scudo per Switch, il cui lancio continua ad essere al centro di voci di corridoio alimentate dal recente leak di Mediaworld Italia.