Pokemon Spada e Scudo usciranno a dicembre: Mediaworld Italia svela la data di uscita?

Pokemon Spada e Scudo usciranno alla fine dell'anno: c'è chi ipotizza che Nintendo possa lanciare i due giochi a novembre (come accaduto con Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee) e chi invece pensa in una pubblicazione prevista per il mese di dicembre..

A sbrogliare la matassa potrebbe averci pensato Mediaworld Italia: la nota catena ha lanciato una promozione dedicata al gioco con uno sconto del 10% sui preordini (53.99 euro anzichè 59.99 euro), nel banner che accompagna l'offerta si legge chiaramente "data di uscita dicembre 2019", periodo che potrebbe rappresentare però un semplice placeholder, in quanto la data riportata nelle pagine dei due prodotti è il 31/12/2019.

E' pur vero che da qualche anno Nintendo ha approfittato della prima settimana di dicembre per lanciare alcuni titoli di punta, pensiamo a Xenoblade Chronicles 2 nel 2017 o Super Smash Bros Ultimate nel 2018. Probabilmente scoprire la data di uscita di Pokemon Spada e Scudo all'E3 di giugno o magari poco prima nel corso di un Direct Pokemon in tarda primavera...