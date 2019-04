Pokemon Spada e Scudo in uscita a novembre secondo gli ultimi rumor

Dalle pagine di Reddit trapela online un documento interno di The Pokemon Company che, se risultasse veritiero, rivelerebbe la scaletta con le date dei prossimi annunci riguardanti Pokemon Spada e Scudo. Secondo quanto svelato dal leak, l'uscita del prossimo kolossal Pokemon per Nintendo Switch avverrà a fine novembre.

Il documento, rigorosamente in inglese, illustrerebbe con dovizia di particolari la strategia a breve-medio termine che gli autori di Game Freak seguiranno nel corso dei prossimi mesi per alimentare l'hype degli appassionati: eccovi allora un breve riassunto degli ultimi rumor su Pokemon Spada e Scudo per Switch.

15 maggio: reveal della cover ufficiale dalle pagine del numero di maggio di Corocoro Comic

dalle pagine del numero di maggio di 27 giugno - Intervento degli sviluppatori al Comic Con di Salt Lake City

di Salt Lake City 10 luglio - Annuncio della nuova serie Gen 8 di Funko Pops sui Pokemon

di sui Pokemon 20 luglio - Panel al Comic Con di San Diego

di San Diego 29 agosto - Intervento nel corso del PAX

12 - 14 settembre - Presenza al Tokyo Game Show

15 settembre - Nuove rivelazioni sulla componente artistica del progetto dalle pagine di Corocoro

4 ottobre - Lancio del tour promozionale americano e presenza al New York Comic Con

11 ottobre - Altri tour promozionali in Europa e Centro-Sud America

12 ottobre - Panel al PAX Australia e tour promozionale australiano

e tour promozionale australiano 2 novembre - Evento con Nintendo e Game Freak durante gli EGX di Berlino

con Nintendo e Game Freak durante gli di Berlino 15 - 20 novembre: Finestra di lancio di Pokemon Spada e Scudo

Le rivelazioni di questo (ipotetico) documento interno di The Pokemon Company contraddicono però i rumor che descrivono Game Freak come in difficoltà nel dare forma al motore grafico di Pokemon Spada e Scudo, tanto da essere costretti a doverne posticipare l'uscita al 2020 su Nintendo Switch.