Pokemon Spada e Scudo: i vecchi Pokemon di ritorno con il Pass Espansioni

Con il Pass Espansioni di Pokemon Spada e Scudo verranno reintrodotti numerosi Pokemon delle passate generazioni nei due giochi della serie per Nintendo Switch. Diamo una prima occhiata a tutte le creature confermate fino a questo momento.

Di seguito elenchiamo tutti i vecchi Pokemon che faranno ritorno in Pokemon Spada e Scudo con i due DLC inclusi nel Pass Espansioni.

Pokemon di 1° generazione in arrivo su Spada e Scudo

Venusaur (Gigamax)

Blastoise (Gigamax)

Nidoran (Maschio)

Nidorino

Nidoking

Nidoran (Femmina)

Nidorina

Nidoqueen

Zubat

Golbat

Psyduck

Golduck

Slowpoke (Forma di Galar)

Slowbro (Forma di Galar)

Magnemite

Magneton

Chansey

Electabuzz

Horsea

Seadra

Pokemon di 2° generazione in arrivo su Spada e Scudo

Crobat

Slowking (Forma di Galar)

Blissey

Elekid

Kingdra

Marill

Azumarill

Pokemon di 3° generazione in arrivo su Spada e Scudo

Azurill

Spheal

Sealeo

Walrein

Beldum

Metang

Metagross

Gible

Gabite

Garchomp

Pokemon di 4° generazione in arrivo su Spada e Scudo

Magnezone

Happiny

Electivire

Pokemon di 5° generazione in arrivo su Spada e Scudo

Zorua

Zoroark

Cryogonal

Larvesta

Volcarona

Pokemon di 6° generazione in arrivo su Spada e Scudo

Fletchling

Fletchinder

Talonflame

Amanura

Aurorus

Dedenne

Pokemon di 7° generazione in arrivo su Spada e Scudo

Rockruff

Lycanroc

Vecchi Pokemon Leggendari in arrivo su Spada e Scudo

Articuno (Forma di Galar)

Zapdos (Forma di Galar)

Moltres (Forma di Galar)

Mewtwo

Raikou

Entei

Suicune

Lugia

Ho-Oh

Regirock

Regice

Registeel

Latias

Latios

Kyogre

Groudon

Rayquaza

Uxie

Mesprit

Azelf

Heatran

Cresselia

Dialga

Palkia

Giratina

Tornadus

Thundurus

Landorus

Reshiram

Zekrom

Kyurem

Xerneas

Yveltal

Zygarde

Tapu Koko

Tapu Lele

Tapu Bulu

Tapu Fini

Cosmog

Cosmoem

Solgaleo

Lunala

Necrozma

Sono all'incirca 200 i Pokemon delle scorse generazioni che dovrebbero fare ritorno in Pokemon Spada e Scudo con il nuovo Pass Espansioni. Ribadiamo comunque che si tratta di una lista temporanea, dato che Nintendo non ha ancora rivelato quella definitiva.

Nel frattempo, in attesa che Nintendo e Game Freak rivelino maggiori dettagli in proposito, per saperne di più sui nuovi DLC in arrivo potete guardare lo speciale di Cydonia su tutte le novità del Pass Espansioni di Spada e Scudo.