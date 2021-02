Pokemon Spada e Scudo: vende Sobble modificati, uomo arrestato in Giappone

La polizia di Nagoya, in Giappone, ha tratto in arresto un giovane di 23 anni per violazione di copyright a scopo di lucro. Il reato? Aver venduto versioni modificate di Sobble, uno degli starter di Pokemon Spada e Scudo. Andiamo con ordine e facciamo chiarezza.

L'uomo, disoccupato, è riuscito con un hack a modificare l'aspetto dei Pokemon di Spada e Scudo ed ha pensato di sfruttare questo suo talento per guadagnare denaro. Dopo aver pubblicizzato i suoi lavori su forum e social network il ragazzo ha iniziato vendendo un Sobble modificato ad un uomo di Kyoto per la somma di 4.400 yen (poco meno di 40 euro al cambio attuale) ma l'attività sarebbe poi proseguita fino a fruttare la cifra di 1.150.000 yen, circa 9,000 euro.

La polizia locale ha sequestrato il computer utilizzato per modificare i Pokemon e il responsabile è stato arrestato con l'accusa di aver violato la Unfair Competition Prevention Act, una legge varata per proteggere lo sfruttamento delle proprietà intellettuali. L'uomo rischia ora fino a dieci anni di carcere o una multa per decine di milioni di yen per aver modificato il codice sorgente del gioco (di proprietà di Game Freak e Nintendo) e aver tratto profitto da opere sulle quali non detiene alcun diritto.

La notizia ha avuto notevole rilevanza presso i media giapponesi, presto scopriremo come si evolverà la vicenda giudiziaria.