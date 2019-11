Pokémon Spada e Scudo: vendite inferiori a Sole e Luna, ma è l'esclusiva più venduta in UK

Nonostante le numerose polemiche arrivate a ridosso del lancio ufficiale di Pokémon Spada e Scudo, avvenuto lo scorso venerd' 15 novembre 2019 in esclusiva Nintendo Switch, pare che le vendite dell'ultima fatica di Game Freak non siano andate affatto male.

A dimostrarlo sono le classifiche di vendita del territorio inglese, dove il gioco a base di mostriciattoli tascabili è riuscito non solo ad accaparrarsi con Spada il primo posto della scorsa settimana, ma anche a diventare l'esclusiva più venduta dell'intero 2019. A confermare il successo delle due versioni del gioco è anche il fatto che le copie vendute di Spada e Scudo hanno abbondantemente superato sia quelle di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee che quelle di Bianco e Nero. I titoli dello scorso anno sono stati superati del 50/60% (in base alla versione), invece quelli di Bianco e Nero del 30/40% circa. Purtroppo restano ancora in cima alla classifica dei Pokémon più venduti gli episodi Sole e Luna, i cui risultati di vendita sono stati quasi del 40% superiori.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Pokémon Spada e Scudo a cura di Francesco "Cydonia" Cilurzo.

A proposito di vendite, sapevate che Death Stranding ha debuttato al primo posto delle classifiche di vendita italiane, superando persino Call of Duty Modern Warfare?