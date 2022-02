Pokémon Spada e Scudo, vendite da record: superati Pokémon Oro e Argento!

Mentre il lancio di Leggende Pokémon: Arceus supera persino Animal Crossing: New Horizons in UK, anche l'ultima coppia di titoli inediti della saga Game Freak fa registrare risultati record.

Con il suo ultimo report finanziario, Nintendo ha infatti confermato che Pokémon Spada e Pokémon Scudo hanno venduto oltre 23,9 milioni di copie. I dati, aggiornati al dicembre 2021, segnano il sorpasso definitivo degli amatissimi Pokémon Oro e Pokémon Argento, arrestatisi a 23,1 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Le avventure ambientate nella regione di Galar rappresentano dunque ora ufficialmente i secondi giochi Pokémon più venduti di sempre! A detenere il record assoluto nel mondo dei Pocket Monster sono invece ancora Pokémon Rosso e Pokémon Blu, ancorati saldamente a 31 milioni di copie vendute dal loro debutto su Game Boy.



Per raggiungere tale risultato, gli ultimi sei mesi sono stati essenziali. In questo arco di tempo, infatti, Pokémon Spada e Pokémon Scudo hanno venduto la bellezza di 2,8 milioni di copie. La coppia di esclusive per Nintendo Switch ha così continuato a mietere successi, anche a dispetto del comunque notevole lancio dei remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Anche l'attesa per il nuovo Leggende Pokémon: Arceus non ha rallentato eccessivamente l'interesse del pubblico nei confronti della regione di Galar.