Pokémon Spada e Scudo ha già venduto 1.3 milioni di copie in Giappone

Nonostante non sia mancata qualche polemica, soprattutto nei giorni immediatamente precedenti all'uscita (tra l'altro i modder stanno aggiungendo i Pokémon mancanti su Switch), Pokémon Spada e Scudo si sta rivelando un successo per Nintendo, come dimostrano i primi dati di vendita ufficiali arrivati direttamente dal Giappone.

Nel Paese del Sol Levante infatti, il gioco era davvero attesissimo ed il brand gode di una popolarità enorme, tanto che le copie vendute del titolo nei primissimi giorni dall'uscita sono già oltre 1.3 milioni, comprendendo sia le edizioni fisiche, sia i Double Pack, ossia i bundle che includono entrambe le versioni del gioco.

Le vendite digitali dunque sono escluse dal conteggio, per cui il numero di vendite totale è effettivamente ancora più alto di quello, già impressionante, di cui sopra. Pokémon Spada e Scudo ha infatti già battuta l'ultima grande release del periodo natalizio di Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate, che aveva conquistato la vett delle classifiche con 1.23 milioni di copie vendute al lancio.

Le vendite del gioco sembrano inoltre trascinare anche quelle delle console, dato che tra l'11 e il 17 novembre, sono state vendute oltre 180.000 unità fra Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Questi dati ancora non ci dicono molto riguardo le vendite nel resto del mondo, ma il traguardo dei tre milioni di copie vendute nella prima settimana, non sembra davvero così irraggiungibile.

Che ne pensate di questi numeri? È meritato il successo del gioco? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo.