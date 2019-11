È Pokémon Spada e Scudo il più venduto in Giappone, risultati deludenti per Shenmue III

Siete curiosi di scoprire come sono andate in Giappone le vendite di titoli come Pokémon Spada e Scudo, Luigi's Mansion 3 e Shenmue III nell'ultima settimana? Allora abbiamo proprio quello che fa al caso vostro, dal momento che sono appena state pubblicate le nuove classifiche di vendita.

Ecco di seguito la classifica delle vendite giapponesi dal 18 al 24 novembre 2019:

[Nintendo Switch] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 382,540 (1,747,084) [Nintendo Switch] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 26,141 (290,081) [Nintendo Switch] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 23,872 (258,919) [PlayStation 4] Shenmue III (Deep Silver, 11/21/19) – 17,857 [PlayStation 4] Death Stranding (include le vendite della Limited Edition) (SIE, 11/08/19) – 12,520 (235,811) [PlayStation 4] Star Wars Jedi: Fallen Order (include le vendite della Deluxe Edition) (Electronic Arts, 11/15/19) – 10,321 (37,082) [Nintendo Switch] Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games (Sega, 11/01/19) – 8,826 (51,582) [Nintendo Switch] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 8,576 (1,154,354) [Nintendo Switch] Minecraft: Nintendo Switch Edition (include la versione in bundle) (Microsoft, 06/21/18) – 8,512 (1,011,672) [Nintendo Switch] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,360 (2,533,458)

Come potete vedere, le polemiche di una fetta di appassionati non ha avuto alcun impatto sulle vendite del nuovo titolo a base di Pokémon, che domina la classifica con quasi 400.000 copie vendute in una sola settimana e quasi 2 milioni di copie piazzate in totale. Molto male invece Shenmue III, che nella settimana di lancio è riuscito a vendere solo 18.000 copie, evidenziando lo scarso interesse verso la serie.

Continuano ad andare a gonfie vele anche le vendite di Nintendo Switch e della sua versione Lite, che occupano rispettivamente il primo ed il secondo posto della classifica hardware, seguite dai due modelli di PlayStation 4.

