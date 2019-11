Pokemon Spada e Scudo ha venduto sei milioni di copie nella prima settimana

Pokemon Spada e Pokemon Scudo hanno debuttato al primo posto della classifica software giapponese con 1.3 milioni di copie venduti nel primo weekenda, oggi The Pokemon Company ha annunciato i risultati globali della prima settimana di presenza sul mercato.

In sette giorni Pokemon Spada e Scudo hanno venduto ben sei milioni di copie in tutto il mondo, due milioni solamente in Giappone. Si tratta del miglior risultato in assoluto per un gioco Switch nella prima settimana, prevedibilmente Spada e Scudo sono anche i giochi Switch venduti più rapidamente di sempre.

Non sono stati comunicati dati precisi riguardo la suddivisone delle vendite in Europa e Nord America in ogni caso The Pokemon Company si è detta estremamente soddisfatta dell'accoglienza riservata a Spada e Scudo, i primi due giochi Pokemon della serie principali completamente originali dai tempi di Pokemon Sole e Luna per Nintendo 3DS. Nintendo e The Pokemon Company si aspettano che Spada e Scudo possano diventare dei best seller dell'imminente stagione natalizia, ricoprendo un ruolo chiave nelle vendite di Natale e un ottimo boost per aumentare le vendite di Nintendo Switch e Switch Lite.