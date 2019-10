Pokemon Spada e Scudo: la Video Anteprima della nuova esclusiva Nintendo

Cydonia ha potuto provare con mano Pokemon Spada e Scudo per ben 90 minuti: vi raccontiamo in questa anteprima tutte le novità sul gameplay dei nuovi giochi Pokemon in uscita a novembre su Switch.

L'ora e mezza trascorsa nella variopinta dimensione virtuale dell'ultimo kolossal di Game Freak ha offerto a uno dei massimi esperti italiani di Pokemon l'opportunità di saggiare le ambizioni degli autori giapponesi.

Dall'ultimo tuffo nel caleidoscopico universo di Galar, il buon Cydonia ne è riemerso con una nutrita serie di considerazioni, con moltissimi spunti di riflessione che ci accompagneranno fino al lancio della prossima epopea in due atti di The Pokemon Company e Nintendo. Quali saranno le novità di rilievo dell'impianto di gioco? Come si comporterà il titolo sotto il profilo squisitamente grafico e artistico? E la colonna sonora, saprà rendere ancora più immersiva la nostra esperienza?

Appuntamento al 15 novembre, quindi, per partire finalmente alla volta di Galar e rispondere in maniera definitiva a tutte queste domande con l'uscita di Pokemon Spada e Scudo in esclusiva su Nintendo Switch (e Switch Lite). Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra Video Anteprima che trovate in cima alla notizia e, per un ulteriore approfondimento, dello speciale su Pokemon Spada e Scudo sempre a firma di Cydonia.