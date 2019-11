Pokemon Spada e Scudo: la video guida con trucchi e consigli per i nuovi allenatori

In occasione dell'uscita di Spada e Scudo, vi proponiamo utili consigli che vi aiuteranno a conquistare il titolo di miglior allenatore di Galar. La guida che segue è pensata per i neofiti e contiene una serie di consigli basilari che gli allenatori più esperti conosceranno già da tempo.

Pokémon Spada e Scudo è infatti finalmente disponibile su Nintendo Switch, e trattandosi dell'esordio sulla console di casa Nintendo (se si escludono i due Pokémon Let's Go), potrebbe attrarre non solo i fan del cartone e della saga di videogame, ma anche qualche curioso dell'ultima ora, voglioso di provare la nuovissima avventura dei Pokémon.

Ma catapultarsi nella regione di Galar senza sapere cosa fare e dove andare può non rivelarsi una buona idea, e potreste dunque avere bisogno di una guida, che potete trovare come di consueto in cima alla news. Se preferite la versione "da lettura"; sul nostro sito trovate i trucchi e le nozioni base per i neofiti su Pokémon Spada e Scudo.

Insomma, con i nostri consigli anche il più inesperto degli allenatori potrà dire la sua. E voi, come ve la cavate sul nuovo capitolo della saga dei pokémon? Sul nostro sito, per approfondire, trovate anche la nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo.