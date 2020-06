Pokemon Spada e Scudo: il video sull'Isola Armatura svela la data d'uscita del DLC

Dopo aver promesso delle novità sulle espansioni di Pokemon Spada e Scudo, Game Freak mantiene la parola data pubblicando un video un nuovo video sull'Isola Armatura che mostra delle scene di gameplay inedite e ne svela, finalmente, la data di lancio su Nintendo Switch.

Dalle pagine del canale YouTube di The Pokémon Company, gli autori giapponesi hanno riaperto una finestra sulla colorata dimensione di Spada e Scudo per immergerci nelle atmosfere dell'Isola Armatura, la prima delle due ambientazioni che avremo modo di esplorare con il Pass di Espansione del kolossal Switch.

L'Isola Armatura vedrà gli utenti allenarsi in un nuovo dojo per affinare ulteriormente le proprie abilità nelle lotte Pokémon: il perno attorno al quale graviterà l'esperienza ludica e narrativa del DLC sarà Mustard, il maestro che darà al nostro Allenatore l'opportunità di ricevere il Pokémon leggendario Kubfu.

Come ci viene mostrato nel nuovo video gameplay, una volta ottenuto Kubfu i giocatori dovranno cimentarsi con le difficili sfide offerte dalle Torri dei Due Pugni per conquistarne ogni livello e riuscire, così facendo, a evolvere Kubfu in Urshifu. A questo punto non ci resta che informarvi che l'Isola Armatura del Pass di Espansione di Pokemon Spada e Scudo sarà disponibile a partire dal 17 giugno, in leggero anticipo rispetto al periodo di lancio indicato precedente da Game Freak per un generico "fine giugno". Quanto al secondo DLC del pacchetto di espansioni, il suo approdo era e continua ad essere previsto per "fine 2020", presumibilmente nel corso dell'autunno.