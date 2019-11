Pokémon Spada e Scudo: Walmart negli USA offre un outfit esclusivo per chi prova il gioco

I giocatori di Pokémon Spada e Scudo, oltre alla scelta su quale delle due versioni prendere, dovranno presto anche scegliere dove andare a comprare il gioco. Negli Stati Uniti, Walmart ha annunciato un'iniziativa che forse farà propendere qualcuno per l'acquisto in store.

Si tratta di una promozione per cui, i giocatori che vanno a provare il gioco nei negozi aderenti all'iniziativa, possono ricevere un codice promozionale per ottenere un outfit da allenatore da riscattare all'interno del gioco.

Per la verità non c'è l'obbligo di comprare il gioco, basta soltanto andarlo a provare dal 16 al 25 novembre e fare lo scan di un QR code utilizzando l'app Pokémon Pass, la stessa utilizzata per sbloccare alcuni bonus in Pokémon Let's Go, che sarà dunque utilizzata con ogni probabilità anche per Spada e Scudo per altre iniziative del genere.

Una volta ottenuto il codice, sarà possibile riscattarlo attraverso il menù Mistery Gift. Per quanto riguarda l'outfit, si tratta di una semplice felpa arancione con un cappello in tinta e scarpe marroni, una veste molto autunnale, considerando anche il periodo d'uscita del gioco.

Purtroppo in Italia Walmart non è presente, per cui la promo non sarà valida nel nostro paese, e dovremo accontentarci dei vestiti "tradizionali", o attendere eventuali iniziative future.

Intanto pare sia stato rotto il day one di Pokémon Spada e Scudo in alcuni paesi. Nell'attesa della data d'uscita vera e propria però, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Pokémon Spada e Scudo.