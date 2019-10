Pokémon Spada e Scudo: Wild Area grande quanto due regioni di Zelda Breath of the Wild

La presenza delle Terre Selvagge rappresenta senza ombra di dubbio una delle novità più rilevanti di Pokémon Spada e Scudo. In quest'enorme area, che metterà in connessione le differenti città di Galar, gli allenatori potranno andare liberamente a caccia di Pokémon in compagnia dei loro colleghi grazie alle supporto dell'online.

Nell'anteprima di Pokémon Spada e Scudo che trovate tra le nostre pagine, Francesco "Cydonia" Cilurzo ha parlato in maniera approfondita del funzionamento delle Terre Selvagge, nelle quali sarà persino possibile imbattersi in Pokémon di livello molto più alto rispetto a quelli presenti in squadra fin dall'inizio della campagna, una vera e propria novità per la serie.

Dalla rete, in ogni caso, è emerso anche un dettaglio molto importante relativo all'estensione dell'area in questione. Stando a quanto dichiarato da un portavoce di Game Freak alla redazione di Metro, la Wild Area di Pokémon Spada e Scudo sarà grande quanto due regioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild messe assieme. Si tratta di un'informazione approssimativa, ma se avete giocato al capolavoro di Hidemaro Fujibayashi, allora sapete bene che si tratta di una superficie piuttosto vasta.

Cosa ne pensate? Per un'idea precisa sulla conformazione del territorio, vi consigliamo di visionare questa mappa delle Terre Selvagge. Pokémon Spada e Scudo verranno lanciati esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre.