Pokémon Spada e Scudo: nella Wild Area ci saranno anche mostri di livello molto alto

A un mese dal lancio, Nintendo ha permesso alla stampa specializzata di provare in anteprima Pokémon Spada e Scudo per ben 90 minuti. Per Everyeye, ci ha pensato Cydonia, uno dei massimi esperti italiani di Pokémon.

Durante la prova, sono emerse numerose informazioni inedite sul gameplay dell'attesa coppia di titoli: per tutti i dettagli vi consigliamo di leggere l'anteprima di Pokémon Spada e Scudo, mentre in questa sede abbiamo deciso di soffermarci su un aspetto in particolare, che rappresenta un importante punto di rottura con il passato.

Come abbiamo già avuto modo di scoprire in fase di annuncio, tra le varie città della Regione di Galar si estenderanno le Terre Selvagge, delle grandi distese nelle quali gli allenatori potranno dare la caccia a numerose specie di Pokémon, che varieranno in base alla zona, all'ora del giorno e alle condizioni atmosferiche. Ebbene, per la prima volta nella storia della serie, esplorando questi luoghi durante la campagna sarà possibile imbattersi fin da subito in Pokémon di livello molto alto. Cydonia, ad esempio, mentre si aggirava di notte con i suoi Pokémon compresi tra i livelli 7 e 11, ha incontrato una creatura di livello 40, completamente al di fuori della sua portata. Stando alle segnalazioni reperibili in rete, qualcuno si è persino imbattuto in uno di livello 50. Un modus operandi tipico di altri JRPG come Xenoblade Chronicles, ma mai esplorato nei giochi della serie di Game Freak dove, avanzando nella storia, gli allenatori incontravano Pokémon con un livello che cresceva di pari passo con quello della propria squadra.

Cosa ne pensate di questa novità di gameplay? Pokémon Spada e Scudo verranno lanciati il 15 novembre esclusiva su Nintendo Switch. Tra le nostre pagine trovate pure la Video Anteprima di Pokémon Spada e Scudo.