Pokémon Spada e Scudo, da Wooloo a Corviknight: nuovi peluche in arrivo!

Con l'autunno di quest'anno, ha finalmente realizzato il proprio debutto su Nintendo Switch l'attesa Ottava Generazione di Pokémon: alcune delle nuove creature Game Freak sono ora pronte a trasformarsi in morbidi peluche!

Giusto in tempo per le festività natalizie, i Pokémon Center che popolano le città del Sol Levante presenteranno sui propri scaffali diversi prodotti dedicati a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Gli appassionati residenti in Giappone, in particolare, avranno modo di acquistare peluche ispirati alle seguenti creature:

Wooloo

Corviknight

Eldegoss

Gossifleur

Dreadnaw

Questi ultimi saranno disponibili a partire dal prossimo 14 dicembre, con un prezzo di vendita compreso tra 1.815 e 2.200 Yen. Contestualmente al debutto nei Pokèmon Center nipponici, i nuovi peluche dedicati all'Ottava Generazione approderanno anche su Amazon Japan. Purtroppo, ad ora, non sembrano essere disponibili dettagli specifici in merito ad una commercializzazione in territorio europeo. In attesa di eventuali comunicazioni in merito, potete visionare il merchandise a tema Pokémon Spada e Pokémon Scudo direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare di questi peluche?



Cogliamo l'occasione per ricordare agli Allenatori che, nel corso del mese di dicembre, sarà possibile affrontare la versione Gigamax di Snorlax. Se invece non avete ancora iniziato il vostro viaggio nella Regione di Galar e volete saperne di più, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo.