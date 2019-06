Pokemon Spada e Scudo saranno al World Hobby Fair, nuovi dettagli a fine giugno

Tramite il profilo Twitter "Pokemon Sword and Shield News" scopriamo che Pokemon Spada e Scudo saranno presenti nella lineup del World Hobby Fair Summer 19, evento che si terrà in Giappone nei giorni 29 e 30 giugno.

Non è chiaro al momento quali siano gli annunci a tema Spada e Scudo previsti per l'evento, Nintendo potrebbe semplicemente limitarsi a mostrare lo stesso materiale visto all'E3, sottotitolato e doppiato per il pubblico giapponese, non è esclusa però la presenza di ulteriori novità sui due giochi in questione. Il lancio è infatti relativamente vicino e la casa di Kyoto sembra aver previsto un piano di comunicazione piuttosto serrato, con l'obiettivo di aggiornare i giocatori su tutte le novità che contraddistingueranno Pokemon Spada e Scudo.

Pokemon Sword & Shied si candida come gioco meno apprezzato dell'E3 di Los Angeles in particolar modo dall'utenza di YouTube, che non sembra aver gradito nel complesso le novità mostrate in fiera. Pokemon Spada e Scudo saranno disponibili dal 15 novembre 2019 in esclusiva su Nintendo Switch.