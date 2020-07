Pokemon Spada e Scudo: Zeraora gratis manda in tilt l'app Pokémon Home

Come avrete già letto nella nostra guida su come ottenere gratis uno Zeraora Cromatico in Pokémon Spada e Scudo, in questi giorni gli utenti in possesso dell'esclusiva Switch possono richiedere la creature completando un semplice passaggio sull'app Pokémon Home. Sembra però che la domanda sia stata tanto elevata da mandare in crash l'applicazione.

Sono infatti stati in tantissimi gli utenti che hanno effettuato l'accesso ai server di Pokémon Home per riscattare il tanto agognato premio e, purtroppo, l'app non ha retto ed è andata offline per un bel po' di tempo. Fortunatamente le cose sembrano essere state sistemate e se siete in possesso di Spada o Scudo su Nintendo Switch potete ora accedere all'app senza problemi. Vi suggeriamo di accaparrarvi il mostriciattolo il prima possibile, poiché la promozione resterà attiva solo per un periodo di tempo limitato.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima sfida per la community dell'esclusiva Switch e i relativi premi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche i consigli su come recuperare un codice di Copperajah Gigamax in Spada e Scudo gratis da GameStop.

Sapevate che Nintendo ha lanciato il Pokemon Players Cup, il nuovo grande evento competitivo online dell'estate?