Pokémon Special Championship 2022 di Assago: non perdetevelo con Cydonia!

La stagione competitiva 2022 di Pokémon, dopo i Campionati Europei di aprile 2022, prosegue spedita verso i Campionati Mondiali di Londra con un nuovo evento speciale tutto italiano, che si svolgerà presso il Mediolanum Forum di Assago (MI) sabato 4 e domenica 5 giugno.

Il Pokémon Special Championship 2022 - organizzato da ProGaming Italia – ospiterà competizioni sui videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo per Nintendo Switch e permetterà di accumulare preziosi Championship Point, validi per conquistare l’accesso ai Mondiali di Londra. Grazie al creator Cydonia, con il supporto di Nintendo e la collaborazione della community di Pokémon Millennium, le due giornate di gara saranno trasmesse interamente in live streaming per tutti gli appassionati della penisola: i fan avranno dunque l’opportunità di seguire in diretta, a partire dalle ore 9:00 di sabato 4, tutte le partite sul canale Twitch Cydonia_Chiara, con commento tecnico in tempo reale e approfondimenti da “bordo campo” dai creator di Pokémon Millennium Il Carlino e Il Rossetto.

Oltre 600 giocatori provenienti da tutto il mondo si sfideranno per guadagnare 200 Championship Point e assicurarsi così un posto al main event londinese. Il Mediolanum Forum di Assago sarà teatro di una competizione aperta a giocatori di tutte le età, suddivisi in tre diverse categorie: Junior, per i più piccoli, Senior, per i nati tra il 2006 e il 2009 e Master, per i nati nel 2005 o prima. Il torneo si svolgerà secondo le regole del programma Play! Pokémon e sarà l’occasione per i giocatori italiani di mettersi in mostra e lottare per rappresentare, come da tradizione, in maniera massiccia il Bel Paese ai Campionati Mondiali.

Ritagliarsi un posto nelle prime otto posizioni sarà però tutt'altro che semplice, perché il torneo vanta la partecipazione di nomi europei come il polacco Filip Idzcak, quarto classificato al Campionato Regionale di Liverpool, e lo spagnolo Guillermo "Kasty" Castilla Diaz, quinto classificato del Campionato Internazionale di Francoforte. Lo Special Championship rappresenta l’appuntamento più importante del circuito competitivo Pokémon a livello nazionale e sarà un momento molto importante per la community italiana, tra le più forti e appassionate a livello globale, che non mancherà di certo di far sentire il proprio tifo per i giocatori di casa.

Lo streaming del Pokémon Special Championship è un’iniziativa pensata per celebrare il maggior evento del mondo competitivo Pokémon in Italia, rendendolo fruibile e accessibile a un pubblico ancora più vasto. Dopo la trasferta di Francoforte e l’appuntamento italiano di Assago, la tappa successiva della stagione 2022 si svolgerà in Nord America, nello specifico a Columbus, Ohio, dal 24 al 26 giugno. Un percorso che porterà alle tanto agognate finali mondiali, che approdano per la prima volta in assoluto in Europa e si terranno all’ExCeL di Londra dal 18 al 21 agosto.

Insomma, quella di quest’anno continua a dimostrarsi una stagione ricca di emozioni per tutta la community di Pokémon: lo Special Championship sarà una tappa fondamentale del lungo percorso che porterà agli attesissimi Mondiali. Gli appuntamenti in streaming con la competizione sono sul canale Twitch di Cydonia e Chiara sabato 4 giugno dalle 9.00 alle 20.00 e domenica 5 giugno dalle 8:30 alle 14:45, giornata di chiusura in cui si giocherà la finale che decreterà il vincitore.