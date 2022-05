Pokémon Special Championship arriva a Milano: date e informazioni sul grande torneo

In attesa di poter scoprire il mondo di gioco di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, gli Allenatori italiani possono prepararsi a prendere parte al Pokémon Special Championship.

L'importante torneo darà infatti tappa a Milano, presso la location del Mediolanum Forum di Assago. Qui, tra sabato 4 e domenica 5 giugno 2022, gli appassionati potranno prendere parte alla competizione ufficiale del Campionato Pokémon. Organizzata da ProGaming Italia, l'iniziativa coinvolgerà la bellezza di oltre 600 giocatori, provenienti da tutto il mondo e di ogni età. A tal proposito, segnaliamo la previsione di tre diverse categorie di contendenti:

Junior : nati dal 2010 in poi;

: nati dal 2010 in poi; Senior : nati dal 2006 al 2009 compresi:

: nati dal 2006 al 2009 compresi: Master: nati nel 2005 o prima;

Gli sfidanti potranno competere sul terreno videoludico, con Pokémon Spada e Pokémon Scudo, oppure con le Carte Collezionabili Pokémon. Il regolamento prevede che ogni partecipante porti con sé il proprio mazzo di 60 carte o la propria copia di Pokémon Spada o Pokémon Scudo. Durante l'evento milanese, sarà possibile ottenere dei "Championship Points", che potranno poi essere utilizzati per conquistare un posto ai Campionati Mondiali Pokémon, in programma dal 18 al 21 agosto 2022 in quel di Londra.



Un evento imperdibile per i PokéFan, in attesa di scoprire quali novità porterà la Nona Generazione di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.