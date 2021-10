Pokémon diventa sponsor del Sumo: la bizzarra partnership al via in Giappone

A breve distanza dalla presentazione delle forme Hisui di Zorua e Zoroark in Leggende Pokémon: Arceus, The Pokémon Company ha condiviso un annuncio decisamente inaspettato.

Il colosso videoludico ha infatti presentato una nuova partnership con il mondo del Sumo giapponese. La compagnia ha in particolare confermato che sarà sponsor ufficiale dei tornei invernali della disciplina, che vedrà le competizioni ospitate a Fukuoka e Tokyo, rispettivamente a novembre 2021 e gennaio 2022.

Per un totale di ben duecento match, The Pokémon Company finanzierà i premi in denaro attribuiti agli atleti vincitori, in genere corrispondenti a somme che si aggirano sull'equivalente di 500 euro per ogni sponsor. Esattamente come altri finanziatori del campionato nazionale di Sumo, anche la compagnia vedrà degli speciali banner esposti sul ring nelle fasi immediatamente antecedenti alle competizioni. Questi ultimi presenteranno ovviamente decorazioni a tema Pocket Monster, tra illustrazioni raffiguranti le box art dei primi capitoli della serie o dedicate a singoli Pokémon, come Pikachu e - ovviamente - Makuhita, il Pokémon Coraggio di tipo Lotta. Altrettando probabile, ci appare anche l'inserimento di Hariyama, il Pokémon Sberletese!



Per restare nel mondo delle creature Game Freak, ricordiamo che a novembre realizzeranno il proprio debutto su Nintendo Switch i rifacimenti dei mondi di Pokémon Perla e Pokémon Diamante.