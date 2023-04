Pokemon Stadium arriva su Nintendo Switch Online, ma senza il trasferimento dei mostri

Il catalogo Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo si aggiorna con l'arrivo di un nuovo videogioco per N64: parliamo di Pokemon Stadium disponibile da oggi per gli abbonati Switch Online. Una bella occasione per riscoprire questo classico.

Uscito nel 1998 in Giappone e nel 2000 in Europa e Nord America, Pokemon Stadium permetteva di far scontrare i propri Pokemon in arene 3D, un bel passo avanti rispetto allo schermo monocromatico del Game Boy Pocket o ai (pochi) colori riproducibili dal Game Boy Color.

La versione del gioco disponibile su Nintendo Switch Online purtroppo non permette di importare i Pokemon, i giocatori dovranno quindi accontentarsi di una selezione di mostri di prima generazione provenienti da Pokemon Rosso, Blu e Giallo. Un vero peccato, all'epoca l'opzione di trasferimento tramite il Transfer Pak venne accolta positivamente e di fatto rappresenta una delle caratteristiche più importanti di Pokemon Stadium.

Come segnalato nel video di GameXplain, Pokemon Stadium ha subito alcune piccole migliorie tecniche che hanno reso i modelli poligonali dei Pokemon più curati e meno spigolosi, anche le texture sono state ripulite ed i filtri grafici applicati rendono il gioco più fresco ed esteticamente gradevole, pur non rinunciando allo stile estetico tipico di molti giochi Nintendo 64.