Pokémon Stadium su Nintendo Switch Online: il gioco è orfano di una funziona amatissima

Con la pubblicazione di un trailer dedicato, il colosso di Kyoto ha confermato l'imminente debutto di Pokémon Stadium nel catalogo di Nintendo Switch Online.

L'apprezzata produzione esordita in epoca Nintendo 64 è dunque ora inclusa nel servizio di abbonamento proposto dall'azienda giapponese su Nintendo Switch. Un'aggiunta che ha fatto felici molti utenti della console ibrida, che ora si apprestano a (ri)scoprire il celebre picchiaduro a tema Pocket Monster. Sull'attuale ammiraglia di casa Nintendo, tuttavia, Pokémon Stadium è orfano di una delle funzioni più interessanti proposte in occasione del lancio originale.

Come peraltro segnalato anche nel già citato trailer di annuncio della versione Nintendo Switch Online di Pokémon Stadium, sulla console ibrida il gioco non è infatti in grado di supportare i trasferimenti di Pocket Monster. Ai tempi del lancio su Nintendo 64, Pokémon Stadium aveva la possibilità di interfacciarsi con i capitoli della serie usciti su Game Boy, ovvero Pokémon Rosso, Pokémon Blu e Pokémon Giallo. Grazie alla funzionalità, gli Allenatori della regione di Kanto potevano trasferire i propri Pocket Monster preferiti all'interno del picchiaduro, per affrontare con loro una nuova avventura.



Al momento, Nintendo e Game Freak non hanno abilitato alcun sistema volto a collegare il Pokémon Stadium proposto su Nintendo Switch Online con altri capitoli della serie videoludica.