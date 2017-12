Pokémon Stars: Nintendo ha cambiato i suoi piani a causa del successo di Switch

Vi ricordate di? Si tratta di un capitolo della serie mai confermato in via ufficiale, il cui sviluppo sarebbe andato di pari passo con quello die che sarebbe dovuto uscire suentro la fine di quest'anno.

Come avrete sicuramente notato, non c'è alcuna traccia del titolo. Come mai? Se l'è domandato anche la redazione di Eurogamer.net, che ha così parlato con alcune persone al corrente della situazione.

Nelle intenzioni della casa di Kyoto, Pokémon Stars avrebbe dovuto aiutare a consolidare la posizione di Nintendo Switch sul mercato entro i primi otto mesi di vita, cosa che a quanto pare non si è rivelata per nulla necessaria. La console ibrida sta ottenendo vendite eccezionali, e può già contare su un catalogo di qualità, tra i quali spiccano i due big The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey. Dopotutto, nemmeno il presidente di The Pokémon Company credeva nel successo della nuova console, che si è quindi dovuto ricredere. Inoltre, Nintendo ha deciso di supportare Nintendo 3DS anche durante il 2017, lanciando sul mercato Pokémon Ultrasole e Ultraluna, versioni espanse dei titoli dello scorso anno.

Visto lo sviluppo condotto in contemporanea a quello di Sole e Luna, Pokémon Stars non avrebbe rappresentato un salto tecnologico considerevole. Il suo unico compito era quello di rimpolpare il catalogo di Switch portando i mostriciattoli sulla console il più presto possibile. Fortunatamente, tutto ciò non si è reso necessario, e ora il team può concentrarsi sul tanto vociferato capitolo dedicato esclusivamente per la console ibrida, studiato per trarre vantaggio dalle sue caratteristiche e dalla maggior potenza messa a disposizione.