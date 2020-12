Pokémon e strani eventi: un bambino ora si chiama come una creatura leggendaria

Dalle parti dell'universo Nintendo le bizzarrie sembrano non mancare ultimamente. Dopo la fede nuziale recuperata in un Wii U dall'assistenza della casa di Kyoto, trova spazio un'ulteriore vicenda piuttosto peculiare.

Protagonista questa volta è il franchise dei Poket Monster di Game Freak, da sempre legati in maniera esclusiva alle console della Grande N. Sulle pagine del noto forum Reddit si è infatti guadagnata molta attenzione la vicenda che ha coinvolto un'allegra famiglia in viaggio in camper. Mentre quest'ultima si dirigeva verso una località di montagna, in un altro Stato la figlia minore portava a termine la gravidanza dando alla luce un maschietto. La data del parto a quanto pare ha colto il nucleo famigliare di sorpresa, dato che in quel momento il nome del nascituro non era ancora stato deciso.

Ricevuta la notizia tramite video chiamata, genitori e fratelli hanno iniziato a disquisire su quale nome potesse essere adatto. Tra i requisiti, figuravano originalità e il fatto che iniziasse con la lettera "Z". Il fratello della neo-mamma, che prima della notizia era intento a giocare a Pokémon Spada su Nintendo Switch, ha così ironicamente proposto "Zacian", creatura leggendaria dell'ultima avventura Game Freak. Sostenendo che significasse "spada" in giapponese ha a quanto pare convinto la famiglia, ignara della reale origine del nome. Ora, il giovane zio si appresta a svelare la verità alla sorella (e al resto della famiglia) con un regalo natalizio a tema!