Pokemon Studio Creatures assume nuovi sviluppatori per Detective Pikachu 2

Pokemon Studio Creatures ha pubblicato nuovi annunci di lavoro sul proprio portale, con l'obiettivo di trovare nuovi sviluppatori da aggiungere al team di Detective Pikachu 2, il nuovo capitolo della serie previsto in arrivo su Nintendo Switch.

Anche se Pokemon Spada e Scudo stanno catalizzando l'attenzione di tutti i fan dei Pokemon su Switch, con tanto di nuovi annunci previsti per il 7 agosto, non bisogna dimenticarsi di Detective Pikachu 2, il sequel dell'omonimo spin-off uscito su Nintendo 3DS previsto in arrivo su Switch.

Stando ai nuovi annunci di lavoro pubblicato sul portale di Pokemon Studio Creatures, la software house si è messa alla ricerca di nuove figure professionali da aggiungere al proprio organico, in modo da portare avanti e accelerare lo sviluppo di Detective Pikachu 2.

Nella fattispecie, lo studio si è messo alla ricerca di digital game planners, un game programmer, un CG engineer e diversi 3DCG designer che dovrebbero lavorare ai modelli poligonali e agli effetti visivi. A fondo pagina trovate alcune immagini con i primi modelli dei personaggi che verranno introdotti nel gioco.

Ricordiamo che Detective Pikachu 2 è stato annunciato lo scorso maggio, e che il gioco è ancora sprovvisto di una finestra di lancio ufficiale. Per saperne di più, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Nintendo e Pokemon Studio Creatures.